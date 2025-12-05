Reforestación participativa en la IIe de Devant en Conflans, Santa Honorífica
Publicado el
Este fin de semana, la isla de Devant acogió la primera operación participativa de reforestación organizada en Conflans-Sainte-Honorine. Residentes y familias de municipios vecinos se reunieron el sábado 29 de noviembre para contribuir, juntos, a la plantación de nuevas especies vegetales.
Gracias a esta movilización ciudadana, se han plantado varios cientos de arbustos . Más allá del gesto simbólico, esta iniciativa representa una acción firme en favor de la biodiversidad. Como parte de las medidas de compensación ecológica vinculadas a la ampliación del tranvía T13, la isla de Devant se convertirá en un área dedicada a la preservación y desarrollo de especies protegidas. La nueva vegetación proporcionará así un hábitat propicio para el regreso y asentamiento de muchas especies animales.
El equipo de extensión del tranvía T13 desea agradecer a todos los presentes por su energía, entusiasmo y compromiso.