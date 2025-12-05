Reforestación participativa en la IIe de Devant en Conflans, Santa Honorífica

Este fin de semana, la isla de Devant acogió la primera operación participativa de reforestación organizada en Conflans-Sainte-Honorine. Residentes y familias de municipios vecinos se reunieron el sábado 29 de noviembre para contribuir, juntos, a la plantación de nuevas especies vegetales.

Gracias a esta movilización ciudadana, se han plantado varios cientos de arbustos . Más allá del gesto simbólico, esta iniciativa representa una acción firme en favor de la biodiversidad. Como parte de las medidas de compensación ecológica vinculadas a la ampliación del tranvía T13, la isla de Devant se convertirá en un área dedicada a la preservación y desarrollo de especies protegidas. La nueva vegetación proporcionará así un hábitat propicio para el regreso y asentamiento de muchas especies animales.

El equipo de extensión del tranvía T13 desea agradecer a todos los presentes por su energía, entusiasmo y compromiso.