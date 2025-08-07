Desaparición del puente ferroviario en la Avenue de Versalles

Del 2 al 6 de agosto, los equipos demolieron el puente ferroviario de la Avenue de Versalles: ¡pasa página!

Un poco de historia... ¿Sabías que estas vías formaron parte de la Grande Ceinture Ouest, una línea ferroviaria puesta en servicio en 1883 para conectar las estaciones alrededor de París? Inicialmente reservado para el transporte de mercancías, luego daba la bienvenida a pasajeros... antes de ser abandonado gradualmente.

¡Dejad paso al tranvía T13! Hoy, la antigua ubicación de las vías está encontrando una segunda vida con el proyecto del tranvía T13: un legado del pasado reinventado para la movilidad del mañana.