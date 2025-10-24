Información de la obra - Allée Rouget de Lisle en Poissy
Publicado el
Como parte de la preparación para la construcción de la futura plataforma del tranvía T13, SNCF Réseau continúa sus intervenciones en la zona para liberar terrenos y desarrollar los bordes de las vías del tren.
Trabajo preparatorio – Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025
Los equipos intervendrán por la noche, desde el lunes 26 de octubre por la tarde hasta el sábado 1 de noviembre por la mañana, entre las 00:20 y las 4:35. Este trabajo consiste en eliminar el muro situado a lo largo de las vías del tren, frente al callejón Rouget de Lisle. El objetivo de estas intervenciones nocturnas es mantener la circulación de los trenes RER A y Transilien durante el día, mientras se continúa la preparación del emplazamiento del tranvía T13. La demolición del muro, así como la evacuación de los escombros por camiones, pueden generar ocasionalmente contaminación acústica en el distrito. SNCF Réseau está haciendo todo lo posible para limitar las interrupciones tanto como sea posible y os agradece de antemano vuestra comprensión.
Trabajos ferroviarios – del 7 al 10 de noviembre de 2025
Al mismo tiempo, la renovación de las vías y los trabajos de maniobras se realizarán desde el viernes 7 de noviembre a las 22:30 hasta el lunes 10 de noviembre a las 4:00. Estas operaciones, que son esenciales para la modernización de la red, también pueden causar contaminación por ruido y vibraciones, de día y de noche.
SNCF Réseau y sus socios desean agradecer a los residentes locales su paciencia y comprensión durante este periodo de trabajo, necesario para el avance del proyecto del tranvía T13 y la modernización de la infraestructura ferroviaria.
Información de tu trabajo
Trabajo en la zona
Trabajo nocturno