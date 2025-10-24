Información de la obra - Allée Rouget de Lisle en Poissy

Trabajo preparatorio – Del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2025

Los equipos intervendrán por la noche, desde el lunes 26 de octubre por la tarde hasta el sábado 1 de noviembre por la mañana, entre las 00:20 y las 4:35. Este trabajo consiste en eliminar el muro situado a lo largo de las vías del tren, frente al callejón Rouget de Lisle. El objetivo de estas intervenciones nocturnas es mantener la circulación de los trenes RER A y Transilien durante el día, mientras se continúa la preparación del emplazamiento del tranvía T13. La demolición del muro, así como la evacuación de los escombros por camiones, pueden generar ocasionalmente contaminación acústica en el distrito. SNCF Réseau está haciendo todo lo posible para limitar las interrupciones tanto como sea posible y os agradece de antemano vuestra comprensión.