Información de la obra - Poissy Centre
Como parte de la continuación de los trabajos de desarrollo del tranvía T13, se llevarán a cabo nuevos trabajos preparatorios en Poissy del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2025.
Estas intervenciones afectan a varios ejes del municipio: Avenue de Versailles, Boulevard Gambetta, Boulevard de l'Europe y Rue Saint-Sébastien.
Consisten principalmente en la tala de árboles y arbustos situados en el derecho de vía de la futura ruta del tranvía, un paso necesario para la correcta realización de futuras obras de infraestructura.
Todas las operaciones estarán marcadas y aseguradas para mantener las condiciones de tráfico y garantizar la seguridad de todos los usuarios: peatones, ciclistas y conductores.
Se instalará un tráfico alternado en la Rue Saint-Sébastien durante la duración de las intervenciones.
Estamos haciendo todo lo posible para limitar el impacto en vuestro barrio y os agradecemos vuestra comprensión.
El proyecto Tram T13 está lanzando un experimento de trasplante de árboles. En este contexto, 5 elementos de la rue de La Bruyère serán replantados en Poissy.