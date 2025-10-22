Información de la obra - Poissy Centre

Como parte de la continuación de los trabajos de desarrollo del tranvía T13, se llevarán a cabo nuevos trabajos preparatorios en Poissy del 27 de octubre al 19 de noviembre de 2025.

Estas intervenciones afectan a varios ejes del municipio: Avenue de Versailles, Boulevard Gambetta, Boulevard de l'Europe y Rue Saint-Sébastien.

Consisten principalmente en la tala de árboles y arbustos situados en el derecho de vía de la futura ruta del tranvía, un paso necesario para la correcta realización de futuras obras de infraestructura.

Todas las operaciones estarán marcadas y aseguradas para mantener las condiciones de tráfico y garantizar la seguridad de todos los usuarios: peatones, ciclistas y conductores.

Se instalará un tráfico alternado en la Rue Saint-Sébastien durante la duración de las intervenciones.

Estamos haciendo todo lo posible para limitar el impacto en vuestro barrio y os agradecemos vuestra comprensión.