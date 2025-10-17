Info Works - Trabajos preparatorios en la Avenue de Conflans en Achères
Publicado el
Como parte del proyecto de ampliación del tranvía hacia Achères, se realizarán trabajos preparatorios en la futura terminal de la Avenue de Conflans en Achères, así como a lo largo de la línea ferroviaria en el bosque.
El trabajo tendrá lugar desde el lunes 20 de octubre hasta el viernes 7 de noviembre de 2025, solo entre semana, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 17:00.
Estas operaciones consisten en tala de árboles y desmonte de malezas. Son necesarias para liberar espacio para el desarrollo de las futuras vías del tranvía y la creación de la nueva estación "Achères Ville RER".
Para limitar el impacto en la vida diaria:
- El lugar está completamente vallado y señalizado para garantizar la seguridad de todos.
- No se espera ningún impacto en el tráfico rodado durante este periodo.
- Sin embargo, durante las fases de corte y trituración de la madera puede notarse contaminación acústica temporal .
- Los camiones de evacuación utilizarán la Avenue de Conflans, con unos quince viajes de ida y vuelta previstos durante toda la duración de los trabajos.