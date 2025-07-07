¡El nuevo paso elevado está preparado!

Las obras de remodelación del puente de la antigua gran franja ferroviaria, también conocida como "Saut-de-Mouton", están llegando a su fin. Situada en el bosque de Saint-Germain-en-Laye, en las afueras del distrito de Chêne Feuillu en Achères, esta estructura estratégica está siendo remodelada para permitir que el tranvía T13 se extienda por la red ferroviaria nacional, mejorando así la fluidez de la red de transporte.

Una obra que está llegando a su fin

Tras retirar el puente durante dos fines de semana en mayo de 2025, los equipos de SNCF Réseau continuaron con los trabajos y alcanzaron un hito importante los días 4 y 6 de julio: la instalación "lightning" de un nuevo puente.

Una intervención exitosa en un fin de semana

El nuevo puente fue instalado en un fin de semana por varias decenas de compañeros SNCF Réseau y Egis Rail, así como una grúa que podía levantar este nuevo puente. Ahora es el momento de los trabajos de acabado para permitir la realización de las infraestructuras.

Una operación impresionante que puedes encontrar en la imagen de abajo: