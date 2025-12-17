Concéntrate en el muro de contención de la rue Adrienne Bolland

Los trabajos continúan en la rue Adrienne-Bolland con un nuevo paso clave para garantizar la estabilidad de los desarrollos futuros y preparar las siguientes fases del proyecto.

Tras la instalación de un muro de contención temporal, los equipos comenzaron la construcción del muro final de contención.

Esta nueva infraestructura desempeñará un papel clave en:

para apoyar los ferrocarriles de la línea París–Le Havre ,

, Para permitir el ensanchamiento de la calle liberando el espacio necesario para eventualmente acomodar los carriles del tranvía así como los carriles de tráfico de coches.

El muro final se completará en la primavera de 2026.