La transformación del puente de Mare aux Bœufs

Durante varios meses, los equipos de SNCF Réseau han trabajado arduamente para dar vida al puente de Mare aux Bœufs, en el corazón del bosque de Saint-Germain. Movilizados en torno a este proyecto, los técnicos acaban de alcanzar un hito importante con la finalización de los dos pilares que apoyarán la estructura futura. Ahora puede comenzar la construcción de la plataforma, marcando la entrada en una fase decisiva de las obras.

A largo plazo, esta nueva estructura desempeñará un papel estratégico en la integración del futuro tranvía T13 en esta sensible zona natural. Diseñado para conciliar el desarrollo del transporte con la preservación de la biodiversidad, ofrecerá un paso seguro que permitirá que una gran fauna cruce las vías del tranvía con total tranquilidad.