3D: ¡visita virtual a la extensión del tranvía T13!

El futuro tranvía T13 se presenta en vídeo 3D

La ampliación del tranvía T13 está en marcha y pronto transformará el trayecto entre Saint-Germain-en-Laye (Lisière Pereire), Poissy y Achères. ¡Este vídeo 3D inmersivo de la pista del futuro te invita a proyectarte en 2028!

Ya sea que el tranvía pase cerca de tu casa, del colegio de tus hijos, de tu lugar de trabajo o de alguna instalación que frecuentes, su llegada mejorará tu movilidad desde el norte hasta el sur de los Yvelines. Más fluido, más práctico y mejor conectado, el tranvía T13 facilitará los viajes diarios.

Gracias a este vídeo en 3D, puedes descubrir los futuros desarrollos, las estaciones y el entorno urbano rediseñado que rodea el tranvía hoy en día. Una forma concreta de visualizar los cambios que vendrán y de imaginar tus futuros viajes.

Sube ahora al futuro tranvía T13 y descubre en las imágenes este nuevo medio de transporte que dará forma a la región de Yvelines.