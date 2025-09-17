¡Tu nuevo boletín online!

La última edición del boletín dedicado a la ampliación del tranvía T13 ya está disponible. Esta edición tiene como objetivo compartir con vosotros el progreso de las distintas fases del proyecto, que actualmente se encuentra en fase preparatoria.

Ya se han realizado varias operaciones: instalación de emplazamientos remotos para equipos de obra, desarrollo del acceso a las áreas de trabajo, liberación de los derechos de paso necesarios y retirada de antiguos puentes ferroviarios. Estas intervenciones suponen un paso importante en la transformación gradual del sector Poissy, que se prepara para acoger las primeras obras de infraestructura en los próximos meses.