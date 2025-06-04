¡Inicio del trabajo: estáis invitados al lanzamiento!

¡Se espera que para la noche lances la obra!

El lunes 16 de junio, no te pierdas el lanzamiento oficial de las obras de ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy y Achères.

Una velada única para celebrar juntos la transformación de vuestro barrio.

Para la ocasión, la Plaza Jean Moulin en Poissy se transforma en un animado pueblo, con actividades y entretenimiento alrededor de nuevas movilidades.