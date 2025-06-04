¡Inicio del trabajo: estáis invitados al lanzamiento!
Publicado el-
Actualizado el
¡Se espera que para la noche lances la obra!
El lunes 16 de junio, no te pierdas el lanzamiento oficial de las obras de ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye, Poissy y Achères.
Una velada única para celebrar juntos la transformación de vuestro barrio.
Para la ocasión, la Plaza Jean Moulin en Poissy se transforma en un animado pueblo, con actividades y entretenimiento alrededor de nuevas movilidades.
¡Nos vemos a partir de las 16:30 para la inauguración del evento!
Podrás asistir a los discursos oficiales de los financiadores del proyecto, en presencia del alcalde de Poissy, y al lanzamiento oficial de las obras de desarrollo del tranvía T13. Así podrás disfrutar de un pueblo festivo, stands y actividades para jóvenes y mayores en torno a la movilidad del mañana, ¡así como de un concierto!
¡No hay vigilancia sobre el tráfico en Poissy durante este día!
Como parte del evento para iniciar la ampliación del tranvía T13, se establecerá un cierre temporal del tráfico de 10 a.m. a 11 p.m. en la Avenida Fernand Lefebvre, a nivel de la Plaza Jean Moulin.
Esta medida es esencial para garantizar el buen desarrollo del evento y garantizar la seguridad de todos. No obstante, se establecerán rutas de desviación. Gracias por tu comprensión y vigilancia si conduces cerca durante este día:
- Si sales de Saint-Germain-en-Laye, puedes tomar la D190 y girar por la Avenue du Maréchal Foch para llegar al centro de Poissy
- Desde el centro de Poissy, será posible hacer el recorrido contrario, bifurcando hacia la Avenue du Maréchal Foch para unirse a la D190 y dirigirse hacia Saint-Germain-en-Laye
Desvío de la línea 1
Durante este día, la ruta de la línea de autobús 1 se desvía desde las 10 a.m. hasta el final del servicio.
Para tomar la línea 1, tienes que ir a la estación de Poissy. La parada Boulevard Rose en la línea 5 se mantiene durante todo el día.