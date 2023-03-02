Tranvía T13 Saint-Cyr > Saint-Germain-en-Laye: han comenzado las pruebas

Han comenzado las pruebas del tranvía T13 entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye. La puesta en marcha de esta primera fase está programada para el verano de 2022.

Las primeras pruebas llamadas "estáticas" permitieron verificar el funcionamiento y cumplimiento de la infraestructura necesaria para que el tranvía circulara. A esto le siguen las pruebas "dinámicas" que comenzaron en diciembre de 2021 y continuarán hasta la primavera de 2022. Esta segunda fase de pruebas consiste en comprobar el suministro eléctrico del tranvía, el sistema de frenos, pero también la correcta integración del tranvía en las estaciones y el correcto funcionamiento de los cruces y la señalización luminosa.

Un primer viaje completo para el tranvía T13

Las pruebas dinámicas comenzaron con la Grande Ceinture Ouest, las nuevas rutas de Saint-Germain-en-Laye y luego con las nuevas rutas de la coma de Saint-Cyr. Ahora los trenes circulan por toda la ruta. Su frecuencia y velocidad aumentan gradualmente; Por tanto, es necesario mantener la precaución alrededor de las vías.

Para saber más y ver el inicio de las pruebas en imágenes, visita la página web dedicada al tranvía T13 entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye.