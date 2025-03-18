La obra continúa en la rue Adrienne Bolland

En la Rue Adrienne Bolland, SNCF Réseau realiza trabajos a lo largo de la línea ferroviaria hasta el verano de 2026. Se construyó allí un muro temporal y luego permanente para asegurar el terreno y liberar espacio para la creación del andén del tranvía.

🌙 Algunas operaciones deben realizarse imperativamente de noche para limitar al máximo las interrupciones del tráfico ferroviario. Desde el lunes 17 de marzo (por la tarde) hasta el sábado 21 de marzo (por la mañana), el trabajo tendrá lugar todas las noches entre las 23:50 y las 3:50 de la mañana.