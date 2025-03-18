La obra continúa en la rue Adrienne Bolland
En la Rue Adrienne Bolland, SNCF Réseau realiza trabajos a lo largo de la línea ferroviaria hasta el verano de 2026. Se construyó allí un muro temporal y luego permanente para asegurar el terreno y liberar espacio para la creación del andén del tranvía.
🌙 Algunas operaciones deben realizarse imperativamente de noche para limitar al máximo las interrupciones del tráfico ferroviario. Desde el lunes 17 de marzo (por la tarde) hasta el sábado 21 de marzo (por la mañana), el trabajo tendrá lugar todas las noches entre las 23:50 y las 3:50 de la mañana.
El horario de trabajo
→ de abril de julio de 2025:
> construcción de un muro de contención temporal.
Julio 2025 → enero 2026:
> construcción del muro de contención final.
→ de enero de julio de 2026:
> operaciones de relleno;
> instalación de tierra vegetal para la plantación;
> instalación de vallas opacas y barandillas.
¿Qué impactos?
La organización de las obras limita el impacto en el tráfico peatonal y vehicular tanto como sea posible. Se desplegará un agente de tráfico si es necesario. El acceso a tu vivienda estará garantizado durante toda la duración de los trabajos.
