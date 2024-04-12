Tu nuevo boletín online

Esto le permitirá informarse más sobre la ampliación del tranvía T13, los desarrollos previstos y, en particular, el enfoque medioambiental llevado a cabo. Aprenderás más sobre el enfoque "Evitar, Reducir, Compensar", por ejemplo, así como sobre la compensación ambiental prevista.

También se ilustra la ruta final de la extensión del tranvía T13 para entender en detalle cómo encajará este nuevo medio de transporte en su entorno. Muchas perspectivas te ayudarán a proyectarte a ti mismo.

¿Necesitas saber más sobre el trabajo que implica este proyecto? Este nuevo boletín responderá a todas tus preguntas: ¿qué tipo de trabajo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Por último, un calendario de proyecto más completo te permitirá discernir mejor los hitos importantes del proyecto en el futuro.