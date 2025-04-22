Explicación de los desplazamientos forestales en vídeo
Como parte de la ampliación del tranvía T13, Île-de-France Mobilités está activamente comprometida a limitar el impacto medioambiental del proyecto. El segundo episodio detrás de cámaras del proyecto nos muestra las acciones de compensación medioambiental.
En esta ocasión, Laura Lemaire, directora de proyecto en Île-de-France Mobilités, y Pierre-Emmanuel Savatte, director territorial en la Oficina Nacional de Silvicultura (ONF), presentan las medidas de compensación forestal.
Acciones concretas para preservar y enriquecer las áreas forestales
- La aplicación del método ERC (evitar, reducir, compensar): un enfoque riguroso orientado a evitar impactos en los entornos naturales, reduciéndolos cuando son inevitables o compensándolos cuando no podían evitarse o reducirse.
- La creación y financiación de nuevas forestaciones, para compensar las zonas afectadas por las obras, como en la Île d'en Haut en Conflans Sainte-Honorine o en la antigua Grande Ceinture de Poissy.
- Realizar trabajos silvícolas : estas intervenciones permiten mantener los árboles para favorecer su crecimiento.
- La plantación de plántulos, en apoyo a la regeneración natural, para garantizar la sostenibilidad y diversidad de los bosques en el futuro.