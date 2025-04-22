Explicación de los desplazamientos forestales en vídeo

Como parte de la ampliación del tranvía T13, Île-de-France Mobilités está activamente comprometida a limitar el impacto medioambiental del proyecto. El segundo episodio detrás de cámaras del proyecto nos muestra las acciones de compensación medioambiental.

En esta ocasión, Laura Lemaire, directora de proyecto en Île-de-France Mobilités, y Pierre-Emmanuel Savatte, director territorial en la Oficina Nacional de Silvicultura (ONF), presentan las medidas de compensación forestal.

Acciones concretas para preservar y enriquecer las áreas forestales