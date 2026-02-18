Vídeo - Reforestación participativa con alumnos de infantil

La ampliación del tranvía T13 sigue siendo revelada a través de una serie de vídeos dedicados a su backstage. Este sexto episodio destaca una acción que es tanto educativa como ambiental, organizada con el más joven: una acción de reforestación.

El pasado diciembre se organizó una excursión escolar con una clase de la escuela Charles Péguy en Poissy. Durante una tarde, los estudiantes salieron de sus aulas para participar en una operación de reforestación en la isla de Conflans-Sainte-Honorine.

Losniños plantaron cien arbustos y descubrieron un lugar de compensación donde Île-de-France Mobilités ha desarrollado diversas zonas de biodiversidad: setos secos, praderas, hibernáculos, plantación de nuevas especies, etc. Guiados por un jardinero paisajista, contribuyeron, a su propio nivel, a la creación de una de las zonas de compensación medioambiental del proyecto.

Este nuevo episodio te invita a revivir esta aventura y descubrir qué ocurre entre bastidores, entre el aprendizaje, el compromiso y las sonrisas de los niños.