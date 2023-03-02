Un paso importante para la ampliación del tranvía T13

El proyecto preliminar para la ampliación del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères fue validado por el Consejo de Administración de Île-de-France Mobilités el 11 de octubre. Esta votación marca los estudios de diseño, que consistieron en detallar la infraestructura a construir, especificar la ubicación de las redes subterráneas a desviar y evaluar los problemas medioambientales relacionados con la inserción del tranvía T13. Ahora podrán comenzar los estudios del proyecto. Se utilizarán para redactar las convocatorias de licitaciones que se lanzarán a las empresas constructoras.