¡Tu nuevo boletín online!

Acaba de publicarse el último número del boletín de extensión T13. Esta edición tiene como objetivo mantenerte informado sobre los próximos trabajos y ayudarte a anticipar posibles interrupciones zona por zona. Uno de los anuncios principales en este número es la emisión de la autorización medioambiental a finales de noviembre de 2024, marcando el inicio oficial de los trabajos preparatorios. Este trabajo es necesario para preparar el terreno antes de la construcción de la futura línea de tranvía. Las operaciones actuales y futuras se te presentan en un mapa.