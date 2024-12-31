¡Tu nuevo boletín online!
Publicado el-
Actualizado el
Acaba de publicarse el último número del boletín de extensión T13. Esta edición tiene como objetivo mantenerte informado sobre los próximos trabajos y ayudarte a anticipar posibles interrupciones zona por zona. Uno de los anuncios principales en este número es la emisión de la autorización medioambiental a finales de noviembre de 2024, marcando el inicio oficial de los trabajos preparatorios. Este trabajo es necesario para preparar el terreno antes de la construcción de la futura línea de tranvía. Las operaciones actuales y futuras se te presentan en un mapa.
La carta también anuncia la llegada de su agente local, Romain, que desempeña un papel clave facilitando la comunicación entre los vecinos, empresas, comerciantes, autoridades locales y propietarios de proyectos. Este contacto directo ayudará a responder preguntas, resolver preocupaciones y fortalecer la coordinación durante toda la duración del trabajo. El nuevo número también aborda las medidas de compensación medioambiental implementadas como parte del proyecto para afrontar los retos relacionados con la preservación de especies protegidas y la desforestación.
¡Feliz lectura!
Boletín nº 19
Décembre 2024