Las estaciones y el tranvía

Puedes tomar la ampliación del tranvía T13:
- En Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. Es desde esta estación, que ya ha sido creada, de donde se extenderá el tranvía T13 hasta Achères;
- En Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* y Poissy ZAC* ;
- En Achères: Achères-Ville RER*, el terminal del tranvía T13.
Los nombres de las estaciones son provisionales
Una identidad específica para la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères
Líneas limpias y dinámicas, grises y negras en combinación con madera clara y cristal transparente: las estaciones, al igual que los trenes, llevarán la identidad de la extensión del tranvía T13. Este diseño común te ayudará a orientarte, al tiempo que fomenta la integración armoniosa de las estaciones en su entorno.
Para esperar, tendrás bancos, pedestales y barras de apoyo a tu disposición, así como refugios. La iluminación será proporcionada por postes y luminarias empotradas en el mobiliario. Para garantizar tu seguridad, las cámaras de CCTV cubrirán toda la plataforma.
Todos los servicios útiles del resort
Todo se proporcionará en las estaciones para facilitar tus procedimientos y tus desplazamientos:
- venta de billetes de transporte;
- quioscos de validación de nueva generación;
- información de pasajeros en tiempo real;
- refugios para bicicletas;
- Plano del distrito.