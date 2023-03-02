Las estaciones y el tranvía

Puedes tomar la ampliación del tranvía T13:

En Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire* . Es desde esta estación, que ya ha sido creada, de donde se extenderá el tranvía T13 hasta Achères;

. Es desde esta estación, que ya ha sido creada, de donde se extenderá el tranvía T13 hasta Achères; En Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* y Poissy ZAC* ;

; En Achères: Achères-Ville RER*, el terminal del tranvía T13.

Los nombres de las estaciones son provisionales

Una identidad específica para la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

Líneas limpias y dinámicas, grises y negras en combinación con madera clara y cristal transparente: las estaciones, al igual que los trenes, llevarán la identidad de la extensión del tranvía T13. Este diseño común te ayudará a orientarte, al tiempo que fomenta la integración armoniosa de las estaciones en su entorno.

Para esperar, tendrás bancos, pedestales y barras de apoyo a tu disposición, así como refugios. La iluminación será proporcionada por postes y luminarias empotradas en el mobiliario. Para garantizar tu seguridad, las cámaras de CCTV cubrirán toda la plataforma.

Todos los servicios útiles del resort

Todo se proporcionará en las estaciones para facilitar tus procedimientos y tus desplazamientos: