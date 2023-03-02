Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Las estaciones y el tranvía

Cinco estaciones entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

Puedes tomar la ampliación del tranvía T13:

  • En Saint-Germain-en-Laye: Lisière-Pereire*. Es desde esta estación, que ya ha sido creada, de donde se extenderá el tranvía T13 hasta Achères;
  • En Poissy: Poissy Gambetta*, Poissy RER* y Poissy ZAC* ;
  • En Achères: Achères-Ville RER*, el terminal del tranvía T13.

Los nombres de las estaciones son provisionales

Una identidad específica para la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères

Líneas limpias y dinámicas, grises y negras en combinación con madera clara y cristal transparente: las estaciones, al igual que los trenes, llevarán la identidad de la extensión del tranvía T13. Este diseño común te ayudará a orientarte, al tiempo que fomenta la integración armoniosa de las estaciones en su entorno.

Para esperar, tendrás bancos, pedestales y barras de apoyo a tu disposición, así como refugios. La iluminación será proporcionada por postes y luminarias empotradas en el mobiliario. Para garantizar tu seguridad, las cámaras de CCTV cubrirán toda la plataforma.

Todos los servicios útiles del resort

Todo se proporcionará en las estaciones para facilitar tus procedimientos y tus desplazamientos:

  • venta de billetes de transporte;
  • quioscos de validación de nueva generación;
  • información de pasajeros en tiempo real;
  • refugios para bicicletas;
  • Plano del distrito.

Complejos accesibles para todos

Las estaciones de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères se adaptarán a cada uno de vosotros:

  • Los alrededores y las plataformas serán totalmente accesibles para personas con discapacidad. También se instala una tira podotáctil táctil para personas ciegas o con discapacidad visual.
  • Toda la información de los pasajeros es accesible tanto mediante una pantalla visual como mediante una emisión de audio.
Imagen decorativa

Material rodante

La circulación de la extensión del tranvía T13 hasta Achères no provocará sobrecarga en los tranvías: se pondrán en servicio trenes adicionales para esta ampliación, además de los dedicados al tramo entre Saint-Cyr-l'École y Saint-Germain-en-Laye.

Trenes de alta capacidad y seguros

  • Hasta 24 trenes circularán por toda la línea de tranvía T13.
  • Cada tren podrá acomodar a 250 pasajeros, de los cuales 88 estarán sentados.
  • Los trenes cómodos estarán totalmente adaptados para personas con discapacidad.
  • Por tu seguridad, cada tren estará equipado con un sistema de videovigilancia a bordo.

Un tranvía de alto rendimiento y ecológico

Al igual que en el tramo de Saint-Cyr-l'École a Saint-Germain-en-Laye, los trenes de la extensión del tranvía T13 tendrán una particularidad: poder circular como un tren por las vías de la Grande Ceinture Ouest y como un tranvía en las nuevas vías urbanas. Esta combinación se denomina "tranvía-tren".

  • El tranvía-tren combina la velocidad del tren en el bosque, que reduce tus tiempos de viaje, con el servicio local de tranvía, que ofrece una calidad óptima de integración y servicio en un entorno urbano.
  • La ampliación del tranvía T13, gracias a su suministro eléctrico, es un medio de transporte ecológico.

Viviendas, tiendas e instalaciones públicas mejor atendidas

Un medio de transporte fiable, una frecuencia de paso regular

100% de las estaciones accesibles

Caminos trazados paralelos a las vías del tranvía