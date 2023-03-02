Bosque de Saint-Germain norte

Comenzada en marzo de 2025, la sustitución de la estructura ferroviaria de Saut-de-Mouton continúa en el bosque. Para los equipos de SNCF Réseau, se trata de desarrollar una nueva estructura que permita al tranvía T13 cruzar las vías ferroviarias de la red nacional. Tras una retirada exprésa de la antigua estructura a principios de mayo, los equipos lograron instalar la nueva plataforma del puente en solo un fin de semana, a principios de julio. Tras finalizar los trabajos, SNCF Réseau entregará la estructura a Île-de-France Mobilités, que construirá allí el andén del tranvía a partir de 2026.