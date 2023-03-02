La investigación pública medioambiental de 2024

La investigación ambiental pública sobre la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères tuvo lugar del sábado 15 de junio al lunes 15 de julio inclusive, bajo el amparo de una comisión independiente de investigación.

Esta investigación pública ambiental tenía como objetivo garantizar la información y participación pública. Tus opiniones y propuestas se recogieron durante toda la duración de la encuesta. Dieron lugar a un informe y a una conclusión fundamentada por parte del comité de investigación. Este informe fue posteriormente estudiado por los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau. Por último, los servicios estatales han dado su opinión sobre la autorización medioambiental. Tras un análisis exhaustivo, la orden de autorización ambiental se firmó el 27 de noviembre de 2024, validando la continuación del proyecto en cumplimiento de las normas medioambientales y dando así inicio al primer trabajo preparatorio a finales de año.