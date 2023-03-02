La investigación pública medioambiental de 2024
La investigación ambiental pública sobre la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères tuvo lugar del sábado 15 de junio al lunes 15 de julio inclusive, bajo el amparo de una comisión independiente de investigación.
Esta investigación pública ambiental tenía como objetivo garantizar la información y participación pública. Tus opiniones y propuestas se recogieron durante toda la duración de la encuesta. Dieron lugar a un informe y a una conclusión fundamentada por parte del comité de investigación. Este informe fue posteriormente estudiado por los propietarios del proyecto, Île-de-France Mobilités y SNCF Réseau. Por último, los servicios estatales han dado su opinión sobre la autorización medioambiental. Tras un análisis exhaustivo, la orden de autorización ambiental se firmó el 27 de noviembre de 2024, validando la continuación del proyecto en cumplimiento de las normas medioambientales y dando así inicio al primer trabajo preparatorio a finales de año.
Calendario del procedimiento de autorización ambiental
- Verano 2023: Presentación de la solicitud de autorización medioambiental
- Otoño 2023 - Primavera 2024: Examen del expediente por parte de los servicios estatales, la Autoridad Ambiental y el Consejo Nacional para la Protección de la Naturaleza
- 15 de junio al 15 de julio de 2024: Investigación pública medioambiental (recogida de opiniones de autoridades locales y ciudadanos, informe de investigación de la comisión de investigación)
- 27 de noviembre de 2024: Orden prefectural de autorización ambiental