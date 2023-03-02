Las áreas atendidas

Cruzando la ciudad durante varios kilómetros, la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères dará servicio a distritos residenciales, centros comerciales y grandes instalaciones.

La zona de la estación Poissy-Grande Ceinture ha recibido unas 250 nuevas viviendas desde 2015. Todos estos residentes se beneficiarán de un acceso rápido a la futura estación Poissy Gambetta.

El centro de Poissy alberga muchas instalaciones públicas, en particular el ayuntamiento, la oficina de turismo, la media biblioteca Christine de Pizan, el centro juvenil, un centro médico y un espacio de coworking. También se han construido varios edificios allí, representando varios cientos de nuevas viviendas desde 2015.

La estación de la RER de Poissy recibe a 32.000 pasajeros al día. El terminal del RER A, permite llegar a París (Auber) en 31 minutos. Actualmente también está servida por la Transilien J. Esta línea será reemplazada por la RER E cuando se ponga en marcha su extensión hasta Mantes-la-Jolie vía Poissy. La estación del RER está conectada directamente, al norte y al sur, con las dos estaciones de autobuses de Poissy, que dan acceso a unas treinta líneas de autobús que sirven a la ciudad y al territorio. La zona de la estación de Poissy RER también concentra un gran número de empleos. Desde la creación de la división terciaria de PSA en la Place de l'Europe en 2017, casi 6.000 empleados han estado visitando allí a diario.

El Ecodistrito de Rouget de Lisle: los primeros habitantes llegaron en 2019 a este futuro "distrito jardín" de 10,2 hectáreas, situado en un antiguo terreno industrial baldío cerca de la estación de Poissy RER. Su construcción sigue un enfoque innovador y ejemplar en términos de medio ambiente, energía, arquitectura, movilidad, etc.

El Clos Saint-Exupéry y el Clos Saint-Germain: estas zonas residenciales situadas al este de la ciudad estarán servidas por la cercana estación Poissy ZAC.

Obras emblemáticas

La transición entre la Grande Ceinture y el tranvía

Entre el norte del campo de golf Saint-Germain-en-Laye y la Avenue Fernand Lefebvre en Poissy, el tranvía T13 saldrá de la Grande Ceinture (red ferroviaria nacional), donde solía circular como un tren, para entrar en la carretera urbana, donde funcionará como un tranvía. Esta transición implica un cambio en la dirección del tráfico: a la izquierda en las vías de la Grande Ceinture, a la derecha en la red de tranvías urbanos.

La extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères alcanzará el nivel de la rue de la Bruyère gracias a una rampa de conexión insertada en el terraplén ferroviario. Se construirán muros de contención a lo largo de esta calle. La intersección entre la Rue de la Bruyère y la RD190 será remodelada para acomodar la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Y el puente ferroviario sobre la RD190 se ensanchará para permitir que el tranvía T13 pase bajo las vías de la Grande Ceinture.

Avenue de Versalles

Situada a lo largo de la Avenue de Versailles, a nivel de la estación Poissy Gambetta, la Plaza Erard Prieur será completamente remodelada.

Le boulevard Gambetta

Tras el cruce con la Avenida del Mariscal Foch, el tranvía T13 pasa por el centro de la calle, entre los dos carriles de tráfico de coches. Boulevard Gambetta pasará a ser una zona 30.

Una nueva ruta ciclista

De acuerdo con los compromisos asumidos tras la investigación pública de 2018, se está estudiando una ruta ciclista adicional en el centro de Poissy, a través de la Avenida Fernand Lefebvre, el Boulevard Victor Hugo y el Boulevard de la Paix.

Alrededor de la estación

La estación de Poissy RER, al sur de la Place de l'Europe, estará situada a unos 4 minutos a pie del centro de la estación de Poissy, que también está siendo completamente remodelada. Este proyecto fomentará la integración de la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères. Un camino dedicado y seguro conectará la estación de tranvía con la estación del RER, servido por la línea A y la futura línea E.

La Place de l'Europe también será rediseñada para ofrecer más espacio para bicicletas y peatones. Esto hará que esta intersección concurrida sea más accesible y segura para todos los usuarios.

El Boulevard de l'Europe

La extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères recorrerá el Boulevard de l'Europe, primero por el lado del centro terciario de la PSA y luego por el lateral de las vías del tren, una vez pasado por la rue de la Faisanderie. El Boulevard de l'Europe será remodelado y ampliado hasta la RD30, paralelo al corredor verde del nuevo Ecodistrito de Rouget de Lisle. Este trabajo será realizado por el consejo departamental de Yvelines. Es en este sector donde se ubicará el centro de mantenimiento urbano, dedicado al mantenimiento de la infraestructura de la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > tipo tranvía Achères.

Calle Adrienne Bolland

Para reducir la superficie necesaria para la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères, su andén se insertará en gran medida en el grosor del terraplén ferroviario. Esta solución requiere la construcción de un muro de contención. Por un lado, se creará un desarrollo ecológico para mitigar los impactos del tráfico ferroviario en la red ferroviaria nacional. En el otro lado, un seto bajo separará la extensión del tranvía T13 Saint-Germain-en-Laye > Achères de la calle, que se ha convertido en la zona 30. Se construirá un pasadizo, accesible para personas con movilidad reducida, en el terraplén situado a la altura de la piscina. Permitirá a los habitantes del distrito de Saint-Exupéry acceder fácilmente a la estación ZAC de Poissy.

Proyectos relacionados en curso

El proyecto del tranvía T13, que prolonga Saint-Germain-en-Laye > Achères, promoverá y apoyará la transformación de la ciudad iniciada hace varios años.