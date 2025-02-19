AmpliaciónSaint-Germain > Achères
Investigación pública
Actualizado el
Investigación pública complementaria única
Orden Interprefectural nº 2024-000099 sobre la Autorización Ambiental para SNCF Réseau y Île-de-France Mobilités
Aprobación del diagrama esquemático y del expediente suplementario de la investigación de interés público – 30.05.2017
Conclusiones y opiniones del comité de investigación
Declaración de utilidad pública
Declaración del proyecto
Guía de lectura para el expediente suplementario de investigación pública
Folleto para la investigación pública suplementaria única - 2018
El paquete de información
Prueba 0 - Nota sobre modificaciones sustanciales al proyecto
Anexo A-Información legal y administrativa y nota explicativa
Plano del Sitio de la Exposición B
Exhibición C - Plan General de Obras
Exhibición D-Main características de las estructuras más importantes
Anexo E-Resumen Estimación de Gastos
Exposición F-Declaración de impacto - Preámbulo
Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 1: Descripción del proyecto
Ejemplo F-Evaluación de impacto – parte 10: análisis de las dificultades encontradas
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 11: Nombres y capacidad de los perpetradores
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 12: Evaluación de los Impactos de los Programas
Ejemplo F-Evaluación de impacto – parte 13: evaluación de las implicaciones para los sitios Natura 2000
Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 2: Resumen no técnico
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 3: Análisis de referencia
Exposición F-Impact Statement – Parte 4: Análisis de efectos negativos y positivos, directos e indirectos, temporales y permanentes, y medidas asociadas
Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 5: análisis de efectos acumulativos con otros proyectos conocidos
Evaluación del Ejemplo F-Impacto – parte 6: principales alternativas examinadas y razones para la elección
Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 7: compatibilidad del proyecto con documentos de planificación urbana exigibles
Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 8: Estimación del coste de las medidas
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 9: Presentación de Métodos
Prueba G - Opinión de la Autoridad Medioambiental y Respuesta de las Autoridades Contratantes
Ejemplo H - Evaluación socioeconómica
Document-File para la compatibilidad de la PLU
Resumen general
Diagrama esquemático suplementario
Diagrama esquemático suplementario – mayo de 2017 – Anexo 5
Diagrama esquemático suplementario – mayo de 2017 – Apéndices 1 a 4
Esquema suplementario – mayo 2017 – Parte 4
Esquema suplementario – mayo de 2017 – Partes 5 a 10
Esquema suplementario – Apéndice 6 de mayo de 2017
SDP-Partes-5-10-
Investigación Pública de 2014
Orden de apertura de la fase 2 de la investigación pública
Orden que prorroga la investigación pública
Conclusiones y opiniones del comité de investigación
Deliberación del STIF del 11 de febrero de 2015
Folleto Fase 2 de la Investigación Pública
Guía resumen del Archivo de Investigación de Servicios Públicos Tangental Oeste Fase 2
Prueba A - Nota explicativa
Plano del Sitio de la Exposición B
Exposición C - Plano general de las obras
Exhibición D - Características de las estructuras más importantes
Anexo E-Estimación resumida de gastos
Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 1: Descripción del proyecto
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 12: Evaluación de los Impactos de los Programas
Ejemplo F-Evaluación de impacto – Parte 13: Evaluación de los efectos en los sitios Natura 2000
Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 4: Análisis de los efectos positivos y negativos, directos e indirectos, temporales y permanentes
Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 5: Análisis de los efectos acumulativos con otros proyectos conocidos
Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 6: Principales alternativas consideradas y razones para la elección
Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 7: Compatibilidad del proyecto con documentos de planificación urbana exigibles y su articulación con planes, esquemas y programas
Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 8: Estimación de los costes de medidas para reducir o compensar los efectos medioambientales del proyecto
Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11
Ejemplo F-Declaración de impacto – Preámbulo
Prueba G - Opinión de la Autoridad Ambiental y respuesta de los propietarios del proyecto
Ejemplo H - Evaluación socioeconómica
Prueba I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – Parte 1: Compatibilidad de la PLU de Saint-Germain-en-Laye (con el DUP)
Prueba I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – parte 1: Compatibilidad de la PLU de Saint-Germain-en-Laye (sin DUP)
Ejemplo I - Compatibilidad de documentos de planificación urbana – Parte 2: Compatibilidad de la PLU de Poissy
Ejemplo I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – parte 3: Compatibilidad de la PLU de Achères
Exhibición J-Apéndices
Folleto informativo para la Fase 2 de la Investigación Pública
Informe de la Comisión de Investigación Parte 1
Informe de la Comisión de Investigación Parte 2
TGO-Investigación Pública Fase 2-Resumen de la Presentación
