Tranvía

AmpliaciónSaint-Germain > Achères

Investigación pública

Actualizado el

Investigación pública complementaria única

PDF

Orden Interprefectural nº 2024-000099 sobre la Autorización Ambiental para SNCF Réseau y Île-de-France Mobilités

80.1 MB

PDF

Aprobación del diagrama esquemático y del expediente suplementario de la investigación de interés público – 30.05.2017

3.7 MB

PDF

Conclusiones y opiniones del comité de investigación

2.1 MB

PDF

Declaración de utilidad pública

18.6 MB

PDF

Declaración del proyecto

7.9 MB

PDF

Guía de lectura para el expediente suplementario de investigación pública

154.0 KB

PDF

Folleto para la investigación pública suplementaria única - 2018

PDF

El paquete de información

1.1 MB

PDF

Prueba 0 - Nota sobre modificaciones sustanciales al proyecto

4.1 MB

PDF

Anexo A-Información legal y administrativa y nota explicativa

17.8 MB

PDF

Plano del Sitio de la Exposición B

2.3 MB

PDF

Exhibición C - Plan General de Obras

3.4 MB

PDF

Exhibición D-Main características de las estructuras más importantes

6.1 MB

PDF

Anexo E-Resumen Estimación de Gastos

906.3 KB

PDF

Exposición F-Declaración de impacto - Preámbulo

2.4 MB

PDF

Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 1: Descripción del proyecto

12.2 MB

PDF

Ejemplo F-Evaluación de impacto – parte 10: análisis de las dificultades encontradas

896.1 KB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 11: Nombres y capacidad de los perpetradores

521.0 KB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 12: Evaluación de los Impactos de los Programas

17.8 MB

PDF

Ejemplo F-Evaluación de impacto – parte 13: evaluación de las implicaciones para los sitios Natura 2000

4.9 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 2: Resumen no técnico

15.4 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 3: Análisis de referencia

16.7 MB

PDF

Exposición F-Impact Statement – Parte 4: Análisis de efectos negativos y positivos, directos e indirectos, temporales y permanentes, y medidas asociadas

18.5 MB

PDF

Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 5: análisis de efectos acumulativos con otros proyectos conocidos

5.1 MB

PDF

Evaluación del Ejemplo F-Impacto – parte 6: principales alternativas examinadas y razones para la elección

5.6 MB

PDF

Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 7: compatibilidad del proyecto con documentos de planificación urbana exigibles

3.9 MB

PDF

Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 8: Estimación del coste de las medidas

940.9 KB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 9: Presentación de Métodos

3.4 MB

PDF

Prueba G - Opinión de la Autoridad Medioambiental y Respuesta de las Autoridades Contratantes

6.3 MB

PDF

Ejemplo H - Evaluación socioeconómica

1.9 MB

PDF

Document-File para la compatibilidad de la PLU

16.7 MB

PDF

Resumen general

581.7 KB

Diagrama esquemático suplementario

PDF

Diagrama esquemático suplementario – mayo de 2017 – Anexo 5

5.9 MB

PDF

Diagrama esquemático suplementario – mayo de 2017 – Apéndices 1 a 4

5.8 MB

PDF

Esquema suplementario – mayo 2017 – Parte 4

12.8 MB

PDF

Esquema suplementario – mayo de 2017 – Partes 5 a 10

5.1 MB

PDF

Esquema suplementario – Apéndice 6 de mayo de 2017

2.6 MB

PDF

SDP-Partes-5-10-

5.1 MB

Investigación Pública de 2014

PDF

Orden de apertura de la fase 2 de la investigación pública

2.0 MB

PDF

Orden que prorroga la investigación pública

966.5 KB

PDF

Conclusiones y opiniones del comité de investigación

607.1 KB

Deliberación del STIF del 11 de febrero de 2015

1.1 MB

PDF

Folleto Fase 2 de la Investigación Pública

2.0 MB

PDF

Guía resumen del Archivo de Investigación de Servicios Públicos Tangental Oeste Fase 2

114.3 KB

PDF

Prueba A - Nota explicativa

9.2 MB

PDF

Plano del Sitio de la Exposición B

5.9 MB

PDF

Exposición C - Plano general de las obras

9.5 MB

PDF

Exhibición D - Características de las estructuras más importantes

5.2 MB

PDF

Anexo E-Estimación resumida de gastos

787.3 KB

PDF

Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 1: Descripción del proyecto

5.4 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 12: Evaluación de los Impactos de los Programas

18.6 MB

PDF

Ejemplo F-Evaluación de impacto – Parte 13: Evaluación de los efectos en los sitios Natura 2000

2.1 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de Impacto – Parte 4: Análisis de los efectos positivos y negativos, directos e indirectos, temporales y permanentes

10.7 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 5: Análisis de los efectos acumulativos con otros proyectos conocidos

3.6 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 6: Principales alternativas consideradas y razones para la elección

5.4 MB

PDF

Ejemplo F-Estudio de impacto – parte 7: Compatibilidad del proyecto con documentos de planificación urbana exigibles y su articulación con planes, esquemas y programas

3.3 MB

PDF

Exposición F-Declaración de Impacto – Parte 8: Estimación de los costes de medidas para reducir o compensar los efectos medioambientales del proyecto

813.1 KB

PDF

Ejemplo F-Declaración de impacto – Parte 9 / Parte 10 / Parte 11

1.5 MB

PDF

Ejemplo F-Declaración de impacto – Preámbulo

3.8 MB

PDF

Prueba G - Opinión de la Autoridad Ambiental y respuesta de los propietarios del proyecto

11.7 MB

PDF

Ejemplo H - Evaluación socioeconómica

1.3 MB

PDF

Prueba I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – Parte 1: Compatibilidad de la PLU de Saint-Germain-en-Laye (con el DUP)

16.3 MB

PDF

Prueba I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – parte 1: Compatibilidad de la PLU de Saint-Germain-en-Laye (sin DUP)

15.6 MB

PDF

Ejemplo I - Compatibilidad de documentos de planificación urbana – Parte 2: Compatibilidad de la PLU de Poissy

7.6 MB

PDF

Ejemplo I - Compatibilidad de documentos de urbanismo – parte 3: Compatibilidad de la PLU de Achères

6.6 MB

PDF

Exhibición J-Apéndices

14.4 MB

PDF

Folleto informativo para la Fase 2 de la Investigación Pública

2.6 MB

PDF

Informe de la Comisión de Investigación Parte 1

8.1 MB

PDF

Informe de la Comisión de Investigación Parte 2

19.5 MB

PDF

TGO-Investigación Pública Fase 2-Resumen de la Presentación

13.3 MB