Centro Poissy - Gambetta

Se están llevando a cabo trabajos de restauración de la orilla a lo largo del Boulevard Gambetta, entre la Avenue du Maréchal Foch y el Boulevard Devaux, hasta octubre. Estas operaciones implican que el bulevar sea de sentido único hasta finales de septiembre.

También se están realizando diversas obras de concesión por parte de CUGPSEO, Enedis, GRDF y Orange: