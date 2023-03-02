Centro Poissy - Gambetta
Restitutions riveraines et travaux concessionnaires
Foto de las obras de restitución junto al río en el Boulevard Gambetta
Se están llevando a cabo trabajos de restauración de la orilla a lo largo del Boulevard Gambetta, entre la Avenue du Maréchal Foch y el Boulevard Devaux, hasta octubre. Estas operaciones implican que el bulevar sea de sentido único hasta finales de septiembre.
También se están realizando diversas obras de concesión por parte de CUGPSEO, Enedis, GRDF y Orange:
- En la intersección con la Rue Charles Maréchal, desde finales de septiembre hasta principios de octubre, se alterna el tráfico de coches en el Boulevard Gambetta.
- Entre el Boulevard Devaux y el Boulevard de la Paix del 15 de septiembre al 3 de octubre.
- Entre la Avenue du Maréchal Foch y el Boulevard Devaux hasta 2026.