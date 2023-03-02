Poissy La Bruyère

En septiembre, se completaron los trabajos para rellenar las canteras subterráneas realizadas por SNCF Réseau en el terraplén ferroviario situado entre la Avenue Fernand Lefebvre, la Rue des Capucines, el Impasse Hervieux y el inicio del bosque de Saint-Germain-en-Laye.

Se han excavado varios pozos para acceder a las canteras y rellenarlas mediante inyección. Este paso es esencial para garantizar la estabilidad de los suelos que sostendrán el futuro tranvía.

Como los pozos excavados pueden alcanzar hasta 15 metros de profundidad, el acceso al lugar está estrictamente prohibido por tu seguridad y la de tus hijos. Por favor, respeten la señalización instalada alrededor de la zona.