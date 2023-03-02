Poissy La Bruyère

Tranvía

Relleno de las canteras bajo el terraplén ferroviario

En septiembre, se completaron los trabajos para rellenar las canteras subterráneas realizadas por SNCF Réseau en el terraplén ferroviario situado entre la Avenue Fernand Lefebvre, la Rue des Capucines, el Impasse Hervieux y el inicio del bosque de Saint-Germain-en-Laye.

Se han excavado varios pozos para acceder a las canteras y rellenarlas mediante inyección. Este paso es esencial para garantizar la estabilidad de los suelos que sostendrán el futuro tranvía.

Como los pozos excavados pueden alcanzar hasta 15 metros de profundidad, el acceso al lugar está estrictamente prohibido por tu seguridad y la de tus hijos. Por favor, respeten la señalización instalada alrededor de la zona.

Creación del campamento base

Situado detrás de la antigua estación de la Grande Ceinture, el campamento base de la SNCF está operativo desde mediados de julio de 2025. Este edificio, compuesto por oficinas, baños y salas técnicas, alberga a los equipos de campo que trabajan en las obras del Tranvía 13. Romain, el agente local del tranvía T13, también ha montado su oficina allí.

Foto de la Avenida de Versalles sin el puente ferroviario

Los dos puentes ferroviarios de la Grande Ceinture, uno que cruza la Avenida Fernand Lefebvre y el otro la Avenida de Versalles, fueron retirados este verano.

A nivel de la Avenue de Versailles, se están realizando trabajos de acabado y la creación de un muro de contención alrededor de la zona del puente ferroviario en la Avenue de Versalles hasta 2026. Toda la zona está señalizada y protegida para garantizar la seguridad de los peatones.

Retornos ribereños

A lo largo de la Rue de la Bruyère y la Avenue de Versalles (entre la intersección con la Rue de la Bruyère y la Avenue du Maréchal Foch), a finales de noviembre se llevan a cabo operaciones de restitución junto al río . Entre ellas se incluyen la reconstrucción de vallas, la recuperación de plazas de aparcamiento y demoliciones.