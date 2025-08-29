¿Cómo consigues el trabajo?

Cada abertura en el suelo o operación en el campo está protegida por barreras para rodear, señalar la presencia de la obra y así asegurarr. Si es necesario, si las operaciones se realizan frente a una salida de garaje o la entrada de una casa, se proporcionan puentes ligeros o pesados . También se pueden instalar semáforos temporales y a veces se despliegan agentes de tráfico para mejorar el flujo de tráfico alrededor de la obra.

Los trabajadores son visibles a través de chalecos reflectantes y están protegidos por su equipo de protección personal como cascos, gafas o guantes cuando es necesario.