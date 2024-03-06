¿Cómo se definía la ubicación de las estaciones?

Las estaciones de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères están situadas de tal manera que:

Atender al mayor número posible de usuarios . Por ello, se encuentran en ubicaciones estratégicas , es decir, cerca de cruces de caminos, zonas residenciales, centros de actividad, tiendas y formación, zonas de ocio, sitios turísticos, etc.;

Ofrecer conexiones a líneas de transmisión existentes y futuras. La ampliación del tranvía T13 estará así interconectada con el Transilien L, el RER A, el RER E ampliado hasta Mantes-la-Jolie en 2024 y las líneas locales de autobús .

La elección de la ubicación de las estaciones también tiene en cuenta el espacio disponible para insertar accesos y andenes.