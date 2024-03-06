¿Cómo se integrarán los modos de transporte blandos (bicicletas y caminar) en el proyecto?

La ampliación del tranvía T13 promoverá la movilidad suave gracias a desarrollos que fomentarán el paseo o el ciclismo.

Así, se construirá una sala segura para bicicletas en el RER de Achères Ville y se instalarán aparcabicicletas . También se desarrollarán nuevas rutas ciclistas , incluso fuera del recorrido del proyecto, para conectar los principales lugares de interés. Para el billete, en el nivel de la Avenida de Versalles, se construirá un carril bici. También se creará un paso a nivel peatonal y ciclista para conectar la estación Poissy ZAC con la ZAC Rouget de Lisle.

También se construirán zonas peatonales , permitiendo a los usuarios desplazarse en mejores condiciones, incluida la seguridad.