Como parte de la puesta en marcha de la extensión del tranvía T13, la red de autobuses actual se reorganizará para:

Optimizar el servicio de autobús ;

; Promover el alimentador del tranvía y otros medios de transporte;

y otros medios de transporte; Limitar la duplicación en la misma ruta;

en la misma ruta; Reducir los tiempos de viaje ;

; Facilitar la correspondencia ;

; Para mejorar el servicio ofrecido a los usuarios;

ofrecido a los usuarios; Para que el transporte público sea coherente a nivel territorial.

Esta reorganización es objeto de una reflexión profunda, especialmente en relación con el proyecto de remodelación de la estación de Poissy. Entrará en vigor cuando se ponga en marcha la ampliación de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères.