Tengo un problema con los trabajos que se están realizando cerca de mi casa, ¿a quién debería contactar?

Si tienes algún problema o algún comentario relacionado con el trabajo realizado localmente, puedes contactar con Romain, el agente local del proyecto desplegado por Île-de-France Mobilités, quien podrá escucharte y informarte de los equipos en el lugar para ayudarte.

En el siguiente enlace encontrarás su contacto y todos los medios a tu disposición para informarte sobre trabajos actuales y futuros: https://www.iledefrance-mobilites.fr/le-reseau/projets/tram-t13-prolongement/t13-voscontacts