¿Cómo cruzará la extensión del tranvía T13 el campo de golf de Saint-Germain-en-Laye?

El campo de golf se encuentra desde 1920 en 74 hectáreas en el bosque nacional de Saint-Germain-en-Laye. Actualmente, los golfistas cruzan a pie el derecho de vía del Great Belt, que no está abierto al tráfico comercial, a través de tres pasos a nivel privados : PN 10.2, PN 10.4 y PN 10.5. Los vehículos de mantenimiento del campo de golf (tractores, cortacéspedes) también utilizan el PN 10.5. La ampliación del tranvía T13 cruzará el campo de golf Saint-Germain-en-Laye durante unos 1.200 metros. Esta integración debe garantizar que:

Preservación del acceso a los campos

Mantener a los golfistas y al personal seguros

y al personal seguros Mantener la velocidad de crucero del tranvía 13 durante todo el cruce del campo de golf

durante todo el cruce del campo de golf Proteger los remos de las pelotas de golf

De los tres pasos a nivel existentes, dos serán renovados: el puente Mare aux Bœufs pasará a ser un cruce mixto (tranvía/peatón) y se construirá un segundo puente cerca de la Route des Volières.

En este sector, se preservará la continuidad ecológica para permitir el paso de la fauna.

Los desarrollos específicos que se implementarán son objeto de consulta con la dirección del campo de golf, la dirección regional interdepartamental de Alimentación, Agricultura y Silvicultura de Île-de-France (Driaaf) y la Oficina Nacional de Silvicultura (ONF) como parte de los estudios preliminares de diseño.