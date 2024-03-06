¿Se utilizará el sitio de mantenimiento y almacenamiento de Versalles como parte de la ampliación del tranvía T13?

El sitio de mantenimiento y almacenamiento de Versailles-Matelots se utiliza como parte del mantenimiento del actual tranvía T13 entre Saint-Cyr y Saint-Germain-en-Laye. Se redimensionará para acomodar todos los trenes T13, utilizados en la fase actual y en la futura ampliación. Se construirán tres carriles adicionales de almacenamiento y un carril cubierto de mantenimiento . Como el derecho de paso ya está reservado, este trabajo no implica ninguna modificación de los edificios ni del paisajismo del lugar.