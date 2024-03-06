¿Cómo mantenerse informado sobre el proyecto?

La página web dedicada a la ampliación del tranvía T13 ofrece información detallada sobre el proyecto y pone a disposición del público documentos relacionados con el mismo: archivos de consultas públicas, actas de consultas, resúmenes de estudios, etc.

Otros materiales informativos (cartas, folletos, etc.) se distribuirán durante las etapas clave del proyecto, especialmente durante la obra.

También se informó e invitó al público a expresar su opinión sobre el proyecto de ampliación del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères durante las consultas e investigaciones públicas organizadas entre 2013 y 2018.