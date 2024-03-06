AmpliaciónSaint-Germain > Achères
¿Qué conexiones ofrece la extensión del tranvía T13 con las demás líneas de transporte?
Actualizado el
El trazado de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères ha sido diseñado para optimizar la red de transporte público en las Yvelines y facilitar el desplazamiento de residentes y usuarios. Se establecerán conexiones con:
- el RER A en las estaciones del RER de Poissy y Achères-Ville del RER;
- el RER E en la estación RER de Poissy. La ampliación de la línea E desde París hasta Mantes-la-Jolie, vía Poissy, se pondrá en marcha en 2024 y reemplazará a la actual Transilien J;
- el Transilien L en la estación RER de Achères-Ville.
En el tramo Saint-Cyr-l'École > Saint-Germain-en-Laye, el tranvía T13 también ofrecerá conexiones con el RER C, la línea L y los Transiliens N y U.