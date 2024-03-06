¿Qué conexiones ofrece la extensión del tranvía T13 con las demás líneas de transporte?

El trazado de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères ha sido diseñado para optimizar la red de transporte público en las Yvelines y facilitar el desplazamiento de residentes y usuarios. Se establecerán conexiones con:

en la estación RER de Poissy. La ampliación de la línea E desde París hasta Mantes-la-Jolie, vía Poissy, se pondrá en marcha en 2024 y reemplazará a la actual Transilien J; el Transilien L en la estación RER de Achères-Ville.

En el tramo Saint-Cyr-l'École > Saint-Germain-en-Laye, el tranvía T13 también ofrecerá conexiones con el RER C, la línea L y los Transiliens N y U.