¿Invadirá la extensión del tranvía T13 una propiedad privada? ¿Habrá expropiaciones?

La extensión del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères se realiza principalmente en vías urbanas públicas, forestales y de la Grande Ceinture. Sin embargo, las adquisiciones seguirán siendo necesarias:

al sur y norte de Poissy, así como entre el feuillu de Chêne y la estación del RER Achères-Ville en Achères; En la zona del antiguo terreno industrial y ferroviario baldío a nivel de la zona mixta de desarrollo Rouget de Lisle en Poissy;

En el sector urbano de Poissy, donde se tendrán que adquirir 3 casas en el bulevar Gambetta, 11 viviendas del propietario CDC Habitat en la rue Adrienne Bolland y varias parcelas de terreno con aparcamientos y jardines.

Un levantamiento de parcelas, realizado sobre la base de los estudios preliminares de diseño, permite determinar con precisión los derechos de paso a adquirir, identificar a sus propietarios o beneficiarios y estimar su coste. Se celebró del 21 de mayo al 11 de junio de 2021 para los tramos de tranvía situados en Poissy y Saint-Germain-en-Laye (al sur de Poissy) y continúa para los que se encuentran en Saint-Germain-en-Laye (al norte de Poissy) y Achères.