¿La extensión del tranvía T13 generará ruido o vibraciones?

En la ciudad, el tranvía circula a la misma velocidad que los coches, o incluso menos para anticipar ciertos pasajes; este es el caso, por ejemplo, en la zona antes de la curva que permite entrar en la Avenue de Versalles. A esta velocidad, el impacto acústico es limitado y no superará el de los coches que ya circulan allí.

La tecnología de tranvía-tren elegida reduce el ruido y las vibraciones. Además, cuando el tranvía pasa a menos de 7 metros de un edificio, circula sobre una losa especial llamada "losa flotante" que absorbe las vibraciones para limitar las molestias.

Durante el diseño del proyecto se realizaron estudios acústicos y de vibraciones , que se reproducirán una vez que el tranvía esté en servicio, permitiendo ajustar el dispositivo si es necesario. Como billete, estos estudios se realizaron en la fase 1 del tranvía T13 en servicio, confirmando que con la tecnología utilizada (la misma que para la ampliación), no se supera el umbral medio reglamentario de ruido —63 decibeles solo cuando pasa el tranvía, correspondiente al ruido de un lavavajillas o una conversación normal— en funcionamiento.