¿Habrá menos plazas de aparcamiento, especialmente en Poissy, con la puesta en marcha de la ampliación del tranvía 13?

Los impactos del proyecto de ampliación del tranvía T13 en el aparcamiento privado, en relación con una vivienda o actividad comercial, se compensarán con la creación de nuevos espacios o mediante compensación en caso de retirada de espacios sin posibilidad de restitución satisfactoria.

Sin embargo, la devolución de los espacios de aparcamiento público afectados por el proyecto no es obligatoria. Sin embargo, su expulsión sin compensación puede causar molestias significativas para los residentes locales, trabajadores, comerciantes y comerciantes. Por ello, se buscan soluciones alternativas , en estrecha consulta con las ciudades y comunidades implicadas.