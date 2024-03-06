¿Serán las estaciones seguras y accesibles para todos?

Las estaciones y tranvías del tranvía serán accesibles para cualquier persona con discapacidad.

La seguridad también se garantizará gracias a cámaras de videoprotección que se instalarán en cada estación para cubrir los refugios de pasajeros y todos los andenes. Un sistema de videovigilancia también ayudará a los equipos de la línea en sus misiones de seguridad y protección. Por último, los distintos desarrollos están diseñados para promover la seguridad de los usuarios urbanos más vulnerables , como ciclistas o peatones.