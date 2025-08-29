¿Qué haces para limitar el impacto del ruido de la obra?

Conscientes de las molestias que puede generar el trabajo, los propietarios de los proyectos hacen todo lo posible por reducir las molestias que se producen.

Se hace todo lo posible por limitar los impactos del ruido, utilizando las técnicas menos ruidosas posibles, especialmente durante las intervenciones nocturnas. Sin embargo, algunos ruidos son inerrantes para la obra y no siempre pueden evitarse. Este es el caso, por ejemplo, con las alertas de respaldo de la maquinaria: son medidas de seguridad para los trabajadores que trabajan en el sitio, por lo que no es posible retirarlas completamente. Sin embargo, se aseguran de usarlos solo cuando sea necesario.

Sin embargo, cuando es posible, el trabajo se realiza durante el día y cuando afecta a la red ferroviaria nacional, existen otras limitaciones, como la necesidad de interrumpir los trenes y trenes RER que circulan durante el día tanto como sea posible.