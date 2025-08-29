¿Por qué reemplazar el paso elevado en el bosque?

La infraestructura existente está envejecida porque no se ha utilizado durante mucho tiempo. Por razones de seguridad, es necesario reemplazar parte de la estructura de Saut-de-Mouton, lo que permitirá al tranvía cruzar las vías de la red ferroviaria nacional.

Este paso elevado requerirá un paso de vía única para la futura ampliación del tranvía T13.

En términos concretos, solo una parte del paso elevado ha sido reemplazada, la otra parte sigue siendo original porque es capaz de soportar la futura ampliación. Para limitar el impacto en el bosque, se decidió permanecer en una operación de vía única.

El paso elevado está situado en el borde del bosque protegido, para tener el menor impacto posible en el suelo de esta zona.