¿Dónde estarán ubicadas las dos estaciones cerca de las estaciones del RER?

El tranvía estará interconectado con las estaciones RER y Transilien en dos estaciones: Poissy-RER y Achères-Ville RER.

La estación del RER Poissy estará situada en el Boulevard Gambetta, entre el Carrefour de l'Europe y la intersección con el Boulevard de la Paix. La distancia a pie entre la futura estación de tranvía y la estación del RER será de unos 200 metros, o 3 minutos a pie.

La distancia desde la estación y el RER será bastante similar a la que existe en Saint-Germain-en-Laye, con la excepción de que la ruta será por la calle y no con paso subterráneo.

En cuanto a la estación RER Achères-Ville, los andenes del tranvía estarán situados a unos 100 metros a pie de la estación del RER, a lo largo de la Avenue de Conflans y al otro lado de la Rue Camille Jenatzy, que habrá que cruzar.