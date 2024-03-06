¿Por qué elegiste un tranvía-tren?

La extensión del tranvía T13 desde Saint-Germain-en-Laye hasta Achères debe poder funcionar tanto como tranvía en la ciudad como como tren en las vías de la Grande Ceinture, la red ferroviaria nacional. La elección del tranvía-tren combina así las ventajas de ambos medios de transporte:

La velocidad y el equipo de seguridad del tren;

y el equipo del tren; La calidad de la integración del tranvía en las zonas urbanas, con un carril de tráfico dedicado y prioridad en los semáforos.

Las secciones de transición eléctrica permiten la extensión del tranvía T13 para cambiar de modo tren a modo tranvía, y viceversa, sin interrumpir su recorrido. Existen muchas diferencias entre la circulación de un tren y la de un tranvía:

Cambio de modo de conducción : visual en modo tranvía, señales de espaciado en modo tren;

: visual en modo tranvía, señales de espaciado en modo tren; El cambio de dirección del tráfico : a la derecha en la red de tranvías urbanos, a la izquierda en las vías de la Grande Ceinture;

: a la derecha en la red de tranvías urbanos, a la izquierda en las vías de la Grande Ceinture; El cambio de suministro eléctrico : 750 V en zonas urbanas, 25.000 V en la red ferroviaria nacional.

La zona de transición consiste en una zona no electrificada, conocida como zona "neutral", que el tranvía-tren cruza en su trayecto. Este cruce no es sentido por los pasajeros. Infórmate más sobre la transición desde la Grande Ceinture hasta el tranvía en la entrada de Poissy y la conexión con la Grande Ceinture en la salida de Poissy.