¿Por qué la ruta de la ampliación del tranvía T13 no sigue solo las vías de la Grande Ceinture?
El trazado de la extensión del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères, inicialmente planificado, utilizaba las vías de la Grande Ceinture hasta la entrada a Achères. Tras la investigación pública de 2014, se modificó para atravesar el centro de Poissy y ofrecer una conexión con la línea extendida del RER en la estación del RER de Poissy. De hecho, la ruta de la extensión del tranvía T13 utilizará ambos:
- Las vías de la Grande Ceinture (Red Nacional Ferroviaria)
- Carriles dedicados únicamente a tranvías en zonas urbanas
Además, el tramo de la Grande Ceinture afectado al paso de la ampliación del tranvía T13 se cerrará a la circulación de otros trenes para acomodar únicamente al futuro tranvía T13. Esto permitirá utilizar las vías existentes en lugar de tener que reconstruirlas junto a las existentes.