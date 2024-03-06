¿Cuál es el calendario del proyecto?

Para llevar a cabo el proyecto de ampliación del tranvía T13, ya se han llevado a cabo varias fases de estudios.

Entre 2013 y 2014 se llevaron a cabo estudios de viabilidad y una investigación pública inicial para evaluar la idoneidad del proyecto.

Entre 2014 y 2018 se realizaron estudios sobre la ruta alternativa a través de Poissy, una investigación pública adicional y una declaración de utilidad pública .

El diseño preliminar y los estudios del proyecto , así como las adquisiciones de terrenos , se han llevado a cabo desde 2019 y están en proceso de finalización.

Desde 2021 y hasta 2026, se están llevando a cabo trabajos de concesión destinados a desviar las redes existentes.

A partir de 2024 comenzarán los trabajos preparatorios , seguidos de las infraestructuras a partir de 2025. ¿El objetivo? Para realizar pruebas, ensayos y puesta en marcha en 2028.