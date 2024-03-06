AmpliaciónSaint-Germain > Achères
¿Cuál será el impacto del futuro sitio de construcción en el medio ambiente?
Para profundizar en la lógica medioambiental, los propietarios del proyecto de ampliación del tranvía T13 están mostrando un enfoque medioambiental ambicioso y proactivo. El objetivo es integrar la consideración de los impactos del proyecto en su entorno en todos los niveles, desde las reflexiones iniciales hasta la operación de la línea a través de las fases de trabajo.
Ya se han asumido varios compromisos. En lo que respecta al terreno, se llevará a cabo bajo un enfoque ecoresponsable , ya que las empresas responsables deberán cumplir con varias obligaciones para llevar a cabo un proyecto con el menor impacto posible en el medio ambiente. Por tanto, las molestias deben reducirse y limitar los riesgos. Por ejemplo, habrá que respetar los estándares de ruido y vibración, proteger los árboles cercanos, así como el agua y el suelo.