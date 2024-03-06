¿Cuáles son los impactos de la extensión del tranvía T13 en los espacios verdes de las zonas urbanas?

La inserción de la ampliación del tranvía T13 respetará el entorno paisajístico y la biodiversidad de los sectores atravesados, incluyendo en zonas urbanas:

Los espacios verdes afectados por el proyecto serán revegetados tanto como sea posible;

El andén del tranvía se plantará siempre que sea posible;

Se crearán islas plantadas y vegetadas en algunos lugares;

Se replantarán árboles para preservar la mayor parte posible del patrimonio arbóreo.