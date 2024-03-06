AmpliaciónSaint-Germain > Achères
¿Cuáles son los impactos de la extensión del tranvía T13 en los espacios verdes de las zonas urbanas?
La inserción de la ampliación del tranvía T13 respetará el entorno paisajístico y la biodiversidad de los sectores atravesados, incluyendo en zonas urbanas:
- Los espacios verdes afectados por el proyecto serán revegetados tanto como sea posible;
- El andén del tranvía se plantará siempre que sea posible;
- Se crearán islas plantadas y vegetadas en algunos lugares;
- Se replantarán árboles para preservar la mayor parte posible del patrimonio arbóreo.