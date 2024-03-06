¿Quién lleva a cabo el proyecto? ¿Quién estará a cargo de operar la ampliación del tranvía T13?

Île-de-France Mobilités es el gestor de proyecto para la parte urbana del tranvía T13 entre el sur de Poissy y Achères, así como la coordinación con los demás propietarios del proyecto,SNCF Réseau y hasta finales de 2023 para SNCF Voyageurs. También financia el material rodante y la operación de la ampliación del tranvía T13 entre Saint-Germain-en-Laye y Achères.

SNCF Réseau es la autoridad contratante para el tramo ferroviario entre Lisière-Pereire y Saint-Germain-en-Laye y el sur de Poissy, así como para las estructuras de ingeniería que conectan con la red ferroviaria operadas: la valla opaca en la Rue Adrienne Bolland en Poissy, el paso elevado que cruza la línea París – Le Havre y el puente ferroviario Achères-Ville RE.

Hasta finales de 2023, SNCF Voyageurs fue el gestor de proyectos para las operaciones relacionadas con los edificios anexos del dominio ferroviario público, en particular la construcción, mantenimiento y almacenamiento de material rodante. En el contexto de la competencia entre operadores de transporte público en la región de Île-de-France, la gestión del proyecto llevada a cabo por SNCF Voyageurs será realizada por Île-de-France Mobilités.

El Estado, la región de Île-de-France y el Departamento de Yvelines financian los estudios y obras para la ampliación del tranvía T13. Los estudios se llevan a cabo en colaboración con todas las ciudades y comunidades implicadas.