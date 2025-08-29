¿Por qué eliminar los puentes ferroviarios en Poissy? ¿Y qué haces con los materiales?

En Poissy se retiraron dos puentes ferroviarios: el que cruza la Avenue Fernand Lefebvre y el que cruza la Avenue de Versailles.

De hecho, la antigua Grande Ceinture Ferroviaire ya no podrá utilizarse en Poissy, ya que será utilizada en ambos lados por la ampliación del tranvía T13. Así, los puentes ferroviarios que lo soportaban han sido retirados, con los siguientes objetivos:

- Abrir la perspectiva en ambas vías

- Liberar espacio para ciertos desarrollos (un pequeño aparcamiento destinado al mantenimiento del tranvía en el bosque para el puente ferroviario en la Avenida Lefebvre)

- Ahorrar en el mantenimiento de estructuras que se han vuelto obsoletas

Es una solución que es tanto más económica como más armoniosa para el entorno urbano.

En cuanto a los materiales, y para preservar la memoria histórica de la entrada a la ciudad, se recuperan las piedras del puente y se reutilizan para hacer las vallas de las zonas reurbanizadas. Las piezas metálicas van a un centro de tratamiento y luego a un centro especializado de reciclaje de chatarra.