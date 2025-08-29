¿Por qué se han asfaltado algunas carreteras en el bosque?

El trazado de la extensión del tranvía T13 atravesará parcialmente el bosque, reutilizando el derecho de paso de la antigua Grande Ceinture ferroviaire, para reducir al máximo el impacto ambiental en la medida de lo posible. Sin embargo, para llevar a cabo el proyecto, fue necesario establecer accesos al lugar solo durante la duración de los trabajos. Una vez finalizados los trabajos, las calles en cuestión serán restauradas a su estado original.