¿Por qué no hay ninguna estación prevista en el Technoparc?

El proyecto del tranvía T13 incluirá las siguientes 4 estaciones: Poissy Gambetta, Poissy RER, Poissy ZAC y Achères-Ville RER (los nombres de las estaciones son provisionales). No se planifica ninguna estación alrededor del Technoparc y el distrito de Chêne Feuillu de Achères por varias razones:

-Restricciones medioambientales : La zona está clasificada como un "bosque de protección", limitando la intervención humana. Esta clasificación, establecida tras la declaración pública del proyecto T13 Fase 2, tiene en cuenta la configuración actual del tranvía.

- Una infraestructura ferroviaria inadecuada : La ruta está planificada como una vía única en las afueras del distrito de Chêne Feuillu; una parada requeriría una doble vía, lo que conduciría a más desforestación.

- La necesidad de desarrollar accesos : Añadir esta parada requeriría la construcción de rampas de acceso, ascensores y escaleras mecánicas con una gran superficie debido a la significativa diferencia de altura entre la Route des Loges y la estación. Además, deberían haberse creado plazas de aparcamiento y acceso para autobuses, aumentando el impacto en el bosque protegido.

- Consecuencias en las operaciones : La modificación del plano de vías afectaría a los horarios, alargando el aparcamiento en las paradas o reduciendo la frecuencia durante las horas punta.

Se están considerando dos alternativas: la reestructuración de la red de autobuses se llevará a cabo dos años antes del inicio del servicio en consulta con las ciudades, con el fin de ofrecer a los residentes que no son atendidos por el tranvía un mejor servicio de autobús. También se pudieron llevar a cabo instalaciones para ciclismo, bajo la responsabilidad de las autoridades locales con el apoyo de Île-de-France Mobilités.